Агент Малкома отреагировал на слова футболиста о возможном уходе из «Зенита»

«Что касается слов Малкома, сейчас идут лишь консультации. У «Зенита» заключительная часть сезона, поэтому сейчас не время говорить о возможном уходе», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.