Агент Малкома отреагировал на слова футболиста о возможном уходе из «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на реплику игрока о возможном уходе из петербургского клуба.
«Что касается слов Малкома, сейчас идут лишь консультации. У «Зенита» заключительная часть сезона, поэтому сейчас не время говорить о возможном уходе», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее бразилец допустил, что может покинуть стан сине-бело-голубых по окончании сезона-2022/2023. Футболист отметил, что его целью являлось и является выступление в Лиге чемпионов.