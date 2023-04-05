Макаллистер стала первой в истории женщиной — вице-президентом УЕФА

Представительница Уэльса Лора Макаллистер стала первой в истории женщиной, которая заняла пост вице президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом на пресс конференции в рамках конгресса УЕФА объявил президент организации Александер Чеферин.