Макаллистер стала первой в истории женщиной — вице-президентом УЕФА
Представительница Уэльса Лора Макаллистер стала первой в истории женщиной, которая заняла пост вице президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Об этом на пресс конференции в рамках конгресса УЕФА объявил президент организации Александер Чеферин.
Ранее Макаллистер была капитаном женской сборной Уэльса по футболу.
Также пост вице президента УЕФА занял глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина. Всего в УЕФА шесть вице президентов.