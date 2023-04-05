Определились даты проведения Кубка Азии по футболу

Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Об этом сообщила пресс служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).Турнир пройдет на восьми стадионах, в нем примут участие 24 национальные команды.