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Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре в 2024 году

Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Об этом сообщила пресс служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).Турнир пройдет на восьми стадионах, в нем примут участие 24 национальные команды.

Определились даты проведения Кубка Азии по футболу
© Матч ТВ

— Мы знаем, что местный организационный комитет и Футбольная ассоциация Катара устроят настоящее зрелище, которого еще не было в истории азиатского футбола, — сказал президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

Церемония жеребьевки Кубка Азии 2024 состоится в оперном театре Катара в Дохе 11 мая.

Официальное расписание матчей будет обнародовано вскоре после жеребьевки.

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