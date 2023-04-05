Определились даты проведения Кубка Азии по футболу

Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре в 2024 году
Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Об этом сообщила пресс служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).Турнир пройдет на восьми стадионах, в нем примут участие 24 национальные команды.
— Мы знаем, что местный организационный комитет и Футбольная ассоциация Катара устроят настоящее зрелище, которого еще не было в истории азиатского футбола, — сказал президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.
Церемония жеребьевки Кубка Азии 2024 состоится в оперном театре Катара в Дохе 11 мая.
Официальное расписание матчей будет обнародовано вскоре после жеребьевки.