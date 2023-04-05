$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Нагельсманн провел предварительные переговоры с «ПСЖ» — СМИ

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн провел предварительные переговоры с «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Абделла Булма.

Экс главный тренер «Баварии» провел предварительные переговоры с «ПСЖ»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Кристоф Галтье больше не будет исполнять обязанности главного тренера «ПСЖ» в следующем сезоне. Руководство парижского клуба рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с тренером.

В это же время «ПСЖ» вышел на первый контакт с Нагельсманном, который также находится в сфере интересов английского «Челси».«Бавария» 24 марта объявила об уходе Нагельсманна с поста главного тренера команды, его место занял Томас Тухель, контракт с которым подписан до 30 июня 2025 года.

«Матч ТВ» ведет прямые трансляции встреч чемпионата Германии по футболу. В прошлом туре «Бавария», возглавляемая Тухелем, обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2).

Футбол,Кристоф Галтье,Юлиан Нагельсманн,Томас Тухель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий