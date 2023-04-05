Экс главный тренер «Баварии» провел предварительные переговоры с «ПСЖ»

Кристоф Галтье больше не будет исполнять обязанности главного тренера «ПСЖ» в следующем сезоне. Руководство парижского клуба рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с тренером.

В это же время «ПСЖ» вышел на первый контакт с Нагельсманном, который также находится в сфере интересов английского «Челси».«Бавария» 24 марта объявила об уходе Нагельсманна с поста главного тренера команды, его место занял Томас Тухель, контракт с которым подписан до 30 июня 2025 года.