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1 час назад

Лэмпард готов временно возглавить «Челси»

Чемпионат.com

«Челси» всерьёз рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера до конца сезона-2022/2023.

Экс-игрок «Челси» Лэмпард готов временно возглавить клуб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На данный момент боссы лондонского клуба готовятся к переговорам с испанским специалистом Луисом Энрике. Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании прилетел в Лондон сегодня, 5 апреля. Энрике является одним из основных кандидатов на должность постоянного преемника Грэма Поттера, наряду с бывшим главным тренером мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманом.

«Челси» полон решимости завершить поиск нового главного тренера как можно скорее. Однако данный процесс может затянуться, так как технический директор клуба Лоуренс Стюарт и спортивный директор Пол Уинстэнли намерены рассмотреть как минимум семь кандидатур.

Вчера, 4 апреля, во время матча АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем», проходившего на «Стэмфорд Бридж», Лэмпард был замечен в директорской ложе. Английский специалист не рассматривается в качестве долгосрочного тренера, однако открыт для переговоров о временной работе со своим бывшим клубом.

Футбол,Грэм Поттер,Фрэнк Лэмпард,Луис Энрике,
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