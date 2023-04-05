Экс-игрок «Челси» Лэмпард готов временно возглавить клуб

«Челси» всерьёз рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера до конца сезона-2022/2023.

На данный момент боссы лондонского клуба готовятся к переговорам с испанским специалистом Луисом Энрике. Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании прилетел в Лондон сегодня, 5 апреля. Энрике является одним из основных кандидатов на должность постоянного преемника Грэма Поттера, наряду с бывшим главным тренером мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманом.

«Челси» полон решимости завершить поиск нового главного тренера как можно скорее. Однако данный процесс может затянуться, так как технический директор клуба Лоуренс Стюарт и спортивный директор Пол Уинстэнли намерены рассмотреть как минимум семь кандидатур.