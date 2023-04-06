Помощник Путина заявил, что глава УЕФА не хочет перехода РФС в Азию

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили из УЕФА. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет», — передает слова Левитина ТАСС.