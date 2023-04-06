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11 минут назад

Помощник Путина Левитин заявил, что глава УЕФА Чеферин не хочет перехода РФС в Азию

Газета.Ruиещё 7

Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не хочет выхода Российского футбольного союза (РФС) из организации.

Помощник Путина заявил, что глава УЕФА не хочет перехода РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили из УЕФА. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет», — передает слова Левитина ТАСС.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. В марте сборная России сыграла с командами Ирана и Ирака. Всего за последний год команда Валерия Карпина провела пять игр, включая мартовские. 23 марта национальная команда сыграла вничью с Ираном, а 26 марта — выиграла у Ирака.

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