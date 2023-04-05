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15 минут назад

«Амкар» официально объявил об отставке тренера Рустема Хузина и его штаба

Чемпионат.com

Клуб второй лиги чемпионата России «Амкар» (Пермь) объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рустемом Хузиным и его помощниками.

«Амкар» официально объявил об отставке тренера Рустема Хузина и его штаба
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Официально: Рустем Хузин и его тренерский штаб покидают «Амкар» (Пермь). Мы благодарим Рустема Агзамовича, Анатолия Алексеевича и Николая Николаевича за профессионализм и большую работу, которую они проделали. Желаем удачи в дальнейшей карьере!

Исполняющим обязанностями главного тренера назначен Иван Черенчиков. Помогать ему будут Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш», – сообщает пресс-служба «Амкара» в телеграм-канале.

«Амкар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидера, «Тюмени», составляет три очка.

Футбол,Максим Гавриш,Иван Черенчиков,Сергей Волков,
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