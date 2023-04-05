«Амкар» официально объявил об отставке тренера Рустема Хузина и его штаба

«Официально: Рустем Хузин и его тренерский штаб покидают «Амкар» (Пермь). Мы благодарим Рустема Агзамовича, Анатолия Алексеевича и Николая Николаевича за профессионализм и большую работу, которую они проделали. Желаем удачи в дальнейшей карьере!