«Амкар» официально объявил об отставке тренера Рустема Хузина и его штаба

Клуб второй лиги чемпионата России «Амкар» (Пермь) объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рустемом Хузиным и его помощниками.
«Официально: Рустем Хузин и его тренерский штаб покидают «Амкар» (Пермь). Мы благодарим Рустема Агзамовича, Анатолия Алексеевича и Николая Николаевича за профессионализм и большую работу, которую они проделали. Желаем удачи в дальнейшей карьере!
Исполняющим обязанностями главного тренера назначен Иван Черенчиков. Помогать ему будут Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш», – сообщает пресс-служба «Амкара» в телеграм-канале.
«Амкар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидера, «Тюмени», составляет три очка.