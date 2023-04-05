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1 час назад

"Чемпионат": "Зенит" заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией

Rusfootball

"Зенит" намерен начать сотрудничество с академией Катара. По сведениям СМИ, "Зенит" начнет сотрудничество в катарской академией Aspire. Вероятное сотрудничество будет состоять из стажировок тренеров и игроков, также планируются общие турниры.

"Зенит" заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией
Фото: RusfootballRusfootball

"Зенит" по итогам 21 тура уверенно лидирует в национальном первенстве. Дружина Сергея Семака опережает "Ростов", расположившийся на строчку ниже, на 7 очков и "Спартак", который замыкает тройку, на 10 баллов. Ранее руководство петербуржского клуба заключило соглашения о сотрудничестве с иранским "Сепаханом", бразильскими "Коринтианс" и "Фламенго", казахстанским "Кайратом", также в этот список входит турецкий "Фенербахче".

Футбол,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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