"Зенит" заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией

"Зенит" намерен начать сотрудничество с академией Катара. По сведениям СМИ, "Зенит" начнет сотрудничество в катарской академией Aspire. Вероятное сотрудничество будет состоять из стажировок тренеров и игроков, также планируются общие турниры.

"Зенит" по итогам 21 тура уверенно лидирует в национальном первенстве. Дружина Сергея Семака опережает "Ростов", расположившийся на строчку ниже, на 7 очков и "Спартак", который замыкает тройку, на 10 баллов. Ранее руководство петербуржского клуба заключило соглашения о сотрудничестве с иранским "Сепаханом", бразильскими "Коринтианс" и "Фламенго", казахстанским "Кайратом", также в этот список входит турецкий "Фенербахче".