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50 минут назад

Хаверц: я комфортно чувствую себя в Лондоне и не собираюсь переезжать

Чемпионат.com

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал слухи о своём будущем.

Хаверц: я комфортно чувствую себя в Лондоне и не собираюсь переезжать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У меня все ещё действует двухлетний контракт с клубом, мне не нужно переезжать каждые 2-3 года. Мы с моей девушкой чувствуем себя очень комфортно в Лондоне. Я люблю «Челси»: связанных с клубом людей и болельщиков.

Я никогда не разговаривал с руководством «Баварии» после моего перехода в «Челси», – передаёт слова Хаверца Bild.

В текущем сезоне немецкий форвард «Челси» провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться 9 раз.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Хаверца летом и готова заплатить за игрока от € 40 млн до € 60 млн. Однако немецкий нападающий, по слухам, не был заинтересован в переходе в стан мюнхенского клуба, несмотря на хорошие отношения с Томасом Тухелем.

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