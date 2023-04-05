Хаверц: я комфортно чувствую себя в Лондоне и не собираюсь переезжать

«У меня все ещё действует двухлетний контракт с клубом, мне не нужно переезжать каждые 2-3 года. Мы с моей девушкой чувствуем себя очень комфортно в Лондоне. Я люблю «Челси»: связанных с клубом людей и болельщиков.