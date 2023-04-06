Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Бразилец и аргентинец целый сезон были одноклубниками.
Нападающий «Зенита» Малком оценил возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в «Барселону». Бразилец заявил, что это было бы хорошим решением для всех.
«Возвращение Месси в «Барселону» стало бы нормальным развитием событий. Лео провёл в этом клубе всю свою жизнь, и его возвращение было бы хорошим решением для болельщиков и вообще для всех. Надеюсь, что Месси вернётся в «Барсу».
Всегда желаю Лионелю всего наилучшего. Для меня было большой гордостью играть рядом с ним и видеть, что он творит на поле. Он — кумир на поле и за его пределами», — цитирует Малкома Relevo.
В составе «Барселоны» Лионель Месси выступал с 2000 года. Он помог сине-гранатовым четыре раза победить в Лиге чемпионов, 10 раз стать чемпионом Испании и семь раз завоевать Кубок страны.
Малком был игроком «Барселоны» в сезоне-2018/2019. В том сезоне бразилец помог каталонцам стать чемпионами Испании, дойти до финала Кубка страны и до полуфинала Лиги чемпионов.