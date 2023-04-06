Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

«Возвращение Месси в «Барселону» стало бы нормальным развитием событий. Лео провёл в этом клубе всю свою жизнь, и его возвращение было бы хорошим решением для болельщиков и вообще для всех. Надеюсь, что Месси вернётся в «Барсу».



Всегда желаю Лионелю всего наилучшего. Для меня было большой гордостью играть рядом с ним и видеть, что он творит на поле. Он — кумир на поле и за его пределами», — цитирует Малкома Relevo.