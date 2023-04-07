$79.50+0.1487.10+0.37
44 минуты назад

«Крылья Советов» готовы вернуться к обсуждению российского гражданства для двух легионеров команды в конце сезона

Матч ТВиещё 1

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства двумя легионерами команды — итальянцем Фернандо Костанцой и аргентинцем Бенхамином Гарре.В начале марта о желании получить российский паспорт Гарре заявил «Матч ТВ».

«Крылья Советов» готовы к обсуждению гражданства РФ для двух легионеров
Фото: матч твматч тв

— По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона, — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Гарре в нынешнем сезоне МИР РПЛ провел за самарскую команду четыре матча, в активе Костанцы семь матчей и забитый мяч.В 22 м туре МИР РПЛ «Сочи» в воскресенье примет самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 14:00 мск и будет показана в прямом эфире «Матч ТВ», на тематическом канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, также трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Сергей Корниленко,Крылья Советов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий