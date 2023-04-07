«Крылья Советов» готовы к обсуждению гражданства РФ для двух легионеров

— По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона, — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Гарре в нынешнем сезоне МИР РПЛ провел за самарскую команду четыре матча, в активе Костанцы семь матчей и забитый мяч.В 22 м туре МИР РПЛ «Сочи» в воскресенье примет самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 14:00 мск и будет показана в прямом эфире «Матч ТВ», на тематическом канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, также трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.