Нидерландский футболист "Крыльев" внезапно заговорил по-русски

Встреча, прошедшая 5 апреля в Москве на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих. Единственный гол в игре был забит на второй добавленной к основному времени матча минуте, когда Бейл срезал мяч в свои ворота. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2. В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" продолжат борьбу в нижней сетке турнира — на втором этапе полуфинала Пути регионов, куда ранее отправился московский "Спартак". Путевку во второй этап полуфинала Пути регионов ранее гарантировал себе клуб Первой лиги "Акрон" из Тольятти, который выбил из розыгрыша Кубка страны московское "Динамо" по итогам серии послематчевых пенальти — 4:1.