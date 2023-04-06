$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Нидерландский футболист "Крыльев" Бейл по-русски извинился за автогол в матче с ЦСКА

Газета.Ru

Нидерландский футболист самарских "Крыльев Советов" Глен Бейл в видео в клубном Telegram-канале обратился к фанатом после автогола в матче 1/2 финала Пути Российской премьер-лиги (РЛП) Кубка России с ЦСКА.

Нидерландский футболист "Крыльев" внезапно заговорил по-русски
Фото: 

"Просто извините", - сказал Бейл на русском языке.

Встреча, прошедшая 5 апреля в Москве на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих. Единственный гол в игре был забит на второй добавленной к основному времени матча минуте, когда Бейл срезал мяч в свои ворота. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2. В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" продолжат борьбу в нижней сетке турнира — на втором этапе полуфинала Пути регионов, куда ранее отправился московский "Спартак". Путевку во второй этап полуфинала Пути регионов ранее гарантировал себе клуб Первой лиги "Акрон" из Тольятти, который выбил из розыгрыша Кубка страны московское "Динамо" по итогам серии послематчевых пенальти — 4:1.

Ранее хет-трик Карима Бензема помог "Реалу" разгромить "Барселону" в полуфинале Кубка Испании.

Лэмпард может вернуться на пост главного тренера "Челси"

Футбол,Карим Бензема,Крылья Советов,Динамо,Акрон,Реал,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий