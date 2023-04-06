Хави: второй гол «Реала» после перерыва нас убил

Травмы? Если я начну говорить о травмах, это будет звучать как оправдание. Мы очень хорошо боролись в первом матче и в первом тайме. Я горжусь этим. Я уже говорил, что мадридский «Реал» был фаворитом встречи, неслучайно он является действующим победителем Лиги чемпионов, сегодня он это показал. Смысл в том, что год назад мы побеждали их 4:0, но ничего не выиграли, в этом году мы проиграли 0:4, но мы можем выиграть Ла Лигу и уже завоевали Суперкубок. Если мы это сделаем, на мой взгляд, это будет очень хороший сезон. Сегодня мы расстроены из-за этого поражения, потому что мы тоже «кулес», а завтра мы должны думать о «Жироне», – цитирует Хави Mundo Deportivo.