Аршавин заявил, что "Барселона" неожиданно проиграла "Реалу" в Кубке Испании

"Барселона" неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах. "Барселоне" пришлось раскрыться. А у "Реала" настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают. В любом случае, какие соперники бы не играли ошибки будут", - сказал Аршавин.

Игра, прошедшая 5 апреля в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Хет-триком в прошедшей встрече отметился французский нападающий Карим Бензема, забивший голы на 50-й, 58-й (с пенальти) и 81-й минутах. Еще один мяч в ворота каталонцев в концовке первого тайма отправил Винисиус Жуниор. Первый полуфинальный матч, прошедший 2 марта в Мадриде, завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. По сумме двух встреч обладателем путевки в решающую стадию турнира стал "Реал". В финале мадридцы сыграют с "Осасуной", которая в полуфинале одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао. Финал Кубка Испании пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье.