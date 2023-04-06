$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Аршавин заявил, что "Барселона" неожиданно проиграла "Реалу" в Кубке Испании

Газета.Ru

Бывший футболист национальной команды России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал победу мадридского "Реала" над "Барселоной" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Его слова передает "Матч ТВ".

Аршавин заявил, что "Барселона" неожиданно проиграла "Реалу" в Кубке Испании
Фото: ТАССТАСС

"Барселона" неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах. "Барселоне" пришлось раскрыться. А у "Реала" настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают. В любом случае, какие соперники бы не играли ошибки будут", - сказал Аршавин.

Игра, прошедшая 5 апреля в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Хет-триком в прошедшей встрече отметился французский нападающий Карим Бензема, забивший голы на 50-й, 58-й (с пенальти) и 81-й минутах. Еще один мяч в ворота каталонцев в концовке первого тайма отправил Винисиус Жуниор. Первый полуфинальный матч, прошедший 2 марта в Мадриде, завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. По сумме двух встреч обладателем путевки в решающую стадию турнира стал "Реал". В финале мадридцы сыграют с "Осасуной", которая в полуфинале одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао. Финал Кубка Испании пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье.

Ранее тренер "Барселоны" Хави прокомментировал разгромное поражение от "Реала".

Футбол,Андрей Аршавин,Карим Бензема,Реал,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий