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55 минут назад

Салихова обратилась к Дзюбе после его слов о Федуне

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не оценила шутку экс-нападающего красно-белых Артёма Дзюбы в адрес её мужа. В одной из программ YouTobe-канала «Коммент.Шоу» форвад заявил, что Федун умолял его не переходить в «Томь» из «Спартака».

Салихова обратилась к Дзюбе после его слов о Федуне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обычно в подобном стиле любят рассказывать девушки: «Это я сама от него ушла, всех именно я бросаю!» Артём, поведай нам, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артёмушка, я всё прощу!»?

На «Спартаке» пиарятся исключительно слабаки. Настоящий «хард» — это про «Зенит» нечто подобное сказать. Например, можно было бы про Миллера, Семака и прелести Азмуна», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Артём Дзюба является воспитанником академии «Спартака». Будучи футболистом красно-белых он дважды — сезоны 2009 и 2010 — уходил в аренду в томскую «Томь».

В феврале 2023 года Дзюба заключил контракт с «Локомотивом». На данный момент он провёл в РПЛ четыре матча и отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Футбол,Зарема Салихова,Артем Дзюба,Леонид Федун,Спартак,
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