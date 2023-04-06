Салихова обратилась к Дзюбе после его слов о Федуне

«Обычно в подобном стиле любят рассказывать девушки: «Это я сама от него ушла, всех именно я бросаю!» Артём, поведай нам, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артёмушка, я всё прощу!»?



На «Спартаке» пиарятся исключительно слабаки. Настоящий «хард» — это про «Зенит» нечто подобное сказать. Например, можно было бы про Миллера, Семака и прелести Азмуна», — приводит слова Салиховой Metaratings.