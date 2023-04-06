Спортивный директор «Барселоны» высказался о возвращении Месси

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Месси — легенда в глазах всех болельщиков «Барселоны». Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется за титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах», — приводит слова Круиффа Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Месси. Также отмечалось, что аргентинский форвард рассматривает вариант подписания контракта с каталонским клубом.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 24 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.