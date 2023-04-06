Спортивный директор «Барселоны» высказался о возвращении Месси

«Месси — легенда в глазах всех болельщиков «Барселоны». Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется за титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах», — приводит слова Круиффа Marca.