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16 минут назад

Спортивный директор «Барселоны» высказался о Лионеле Месси

Чемпионат.com

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Спортивный директор «Барселоны» высказался о возвращении Месси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Месси — легенда в глазах всех болельщиков «Барселоны». Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется за титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах», — приводит слова Круиффа Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Месси. Также отмечалось, что аргентинский форвард рассматривает вариант подписания контракта с каталонским клубом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 24 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

Футбол,Лионель Месси,
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