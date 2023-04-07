Карпин прокомментировал вылет «Ростова» из Кубка России

Единственное, чего не хватило, по мне, это хладнокровия в завершающей стадии. Когда есть большое желание забить, иногда нужно взять паузу, а не пытаться принимать решения. Можно сыграть вперёд, а можно по-другому, принятие решений сегодня не сильно соответствовало тому, что было нужно на поле в тот момент», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».