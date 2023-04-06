«Реал» заработал наибольшую сумму по итогам еврокубков в сезоне-2021/2022

Мадридский «Реал» получил наибольшую сумму от УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков в сезоне-2021/2022, сообщает ESPN.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отмечается, что испанский клуб заработал € 133,7 млн. В тройку также вошли «Ливерпуль» (€ 120 млн) и «Бавария» (€ 110 млн). «Манчестер Сити» получил € 109 млн, «ПСЖ» — € 92 млн. В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали € 61,8 млн.