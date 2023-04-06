«Поступают угрозы пырнуть ножом». Английские судьи в опасности

Способ выхода из критической ситуации позаимствовали из регби.

Сумасшедший накал в мартовском матче 1/4 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Фулхэмом» (3:1) вылился в два удаления игроков лондонской команды. Если Виллиан ушёл с поля без особых возражений, то возмущённый красной карточкой товарища его одноклубник Александр Митрович так набросился на судью, что чуть не побил его. Красная карточка за что-либо, кроме лишения возможности забить гол или двух предупреждений, влечёт за собой дисквалификацию на три матча. Однако Футбольная ассоциация Англии объявила, что стандартного наказания за подобную выходку будет «явно недостаточно» – и забанила серба на восемь игр.

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После матча Митрович извинился за агрессивное поведение – слишком уж несправедливым ему показалось удаление Виллиана. Вряд ли это теперь что-то изменит. Лидера «Фулхэма» отстранили на восемь матчей, и в этом случае в АПЛ в текущем сезоне серб не сыграет до второй половины мая – а может, и не сыграет вообще. Это должно послужить предостерегающим фактором для других футболистов, поскольку в последние годы случаи неадекватного обращения с арбитрами стали в Англии системной проблемой.

Выбежавший на поле фанат сломал судье рёбра и нос

В начале текущего сезона FA рассмотрела два вопиющих дисциплинарных дела. Игрок из «Камбрии» и тренер «Большого Манчестера» получили дисквалификацию на 13,5 года! Таким жёстким наказаниям они подверглись за нападения на судей. Согласно документальным свидетельствам, одного из арбитров душили, и всё могло закончиться фатально, если бы не вмешательство других игроков. В другом случае рефери получил два удара кулаком по затылку после удаления футболиста. В обоих ситуациях к делу привлекалась полиция.

Самое печальное, что этот произвол имеет повсеместный характер. Документы FA вскрывают множество других мрачных моментов. Например, жалобу судьи в Хэмпшире на то, что он из соображений безопасности был вынужден стоять под дождём после матча, пока не освободится парковка. Другой официальный представитель из Бирмингема был избит игроком, который после заявил ему: «Я не возражаю против дисквалификации на один год за то, что избил тебя».

Лучшей иллюстрацией массовости бесчинств по отношению к арбитрам служат данные за прошлый сезон во всех английских дивизионах. Отстранения получили в общей сложности 380 игроков и тренеров за нападения на официальных лиц матча или угрозы. В сезоне-2022/2023 проблема не только не исчезла, но и обострилась. В октябре судья из Уигана Дэйв Брэдшоу получил вывих плеча, сотрясение мозга, хлыстовую травму, у него оказались сломаны рёбра и нос. Таковы последствия нападения на него во время матча между «Платт Бридж» и «Уиган Роуз». Травмы рефери нанёс 24-летний фанат «Уигана», который выбежал на поле.

Подобное мракобесие творится не только во взрослом, но также в детском и юношеском футболе. Осенью прошлого года Молодежная футбольная лига Мерсисайда, которая проводит турниры игроков от 7 до 17 лет, отменила все матчи на октябрьских выходных из-за «многочисленных случаев угрожающего поведения» по отношению к официальным лицам.

«Всё начинается с детского футбола, в котором в Англии считается нормой не только пререкаться с судьями, но и угрожать им. Долгие годы на это закрывали глаза, и теперь имеем проблемы во взрослом футболе. Недавно я разместил видео в соцсетях, где женщина ходит по полю и называет 16-летнего судью «грёбаным мошенником». Просто жесть!» – считает Мартин Кэссиди, исполнительный директор благотворительной организации Ref Support UK, горячей линии, предлагающей поддержку официальным лицам матчей.

Бруну Фернандеш толкнул помощника арбитра, Клоппа оштрафовали на £ 30 тысяч

Президент Ассоциации судей Пол Филд также считает, что проблема приобрела слишком большие масштабы, чтобы её не замечать: «Судьи находятся в постоянном стрессе. Им поступают угрозы пырнуть ножом, взорвать автомобиль, причинить вред детям. Единственное, что ещё не произошло – это убийство судьи. Очень не хотелось, чтобы однажды кто-то перешёл черту». Неудивительно, что в такой ситуации молодые и перспективные арбитры бросают футбол и ищут себя в других сферах. Англия всегда гордилась своими судьями, но уже совсем скоро в стране может не остаться специалистов уровня Энтони Тейлора или Майкла Оливера.

В марте в Англии зафиксировали сразу несколько случаев оскорбительного поведения по отношению к арбитрам. В том самом матче на «Олд Траффорд», помимо Митровича, с эмоциями не совладал и тренер «Фулхэма» Марку Силва – он обложил крепкими словами не только арбитра, но и запасного рефери. Примечательно, что эти события произошли всего через несколько недель после того, как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш толкнул помощника арбитра Адама Нанна во время разгрома его команды от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

В октябре 2022 года не сдержался Юрген Клопп, наоравший на помощника судьи Гари Бесвика и получивший за это красную карточку в победном матче с «Манчестер Сити» (1:0). «Конечно, это ненормально и недостойно, прошу прощения», – извинился тренер после игры. FA оценила проступок немца в £ 30 тысяч.

Сложно назвать такую сумму штрафа действенной мерой для тренера с зарплатой в € 17,8 млн – скорее всего, в схожих обстоятельствах он поведёт себя в таком же ключе. Очевидно, что и для других миллионеров, выступающих в АПЛ, штрафы стали такой же нормой, как раздача автографов. Они не несут ни упреждающей, ни профилактической меры. Кроме того, Ассоциация тренеров лиги (LMA) полностью дистанцируется от критики специалистов, что приводит к нормализации подобных инцидентов и восприятию бесчинств как составной и неотъемлемой части игры.

«Когда вы в последний раз слышали критику от LMA? – подсвечивает проблему Кэссиди. – Они отказываются брать на себя ответственность, поэтому не стоит удивляться, что эмоциональный угар копируется людьми из детско-юношеского футбола. Плохой пример заразителен. Недавно мне рассказали случай, как 14-летняя девочка-арбитр, обслуживавшая встречу десятилеток, ушла с поля в слезах из-за оскорблений от их родителей. Всё это результат отсутствия применения должных дисциплинарных мер на уровне взрослого футбола».

За рукоприкладство к судьям грозит пожизненная дисквалификация

Нельзя сказать, что футбольные чиновники совершенно бездействуют. К примеру, в Молодёжной лиге Халла учредили эксперимент, согласно которому команда лишается игрока на 10 минут, если он позволил агрессивный словесный выпад в адрес судьи. Также с 2023 года все региональные футбольные ассоциации проводят еженедельные сборы для рассмотрения дисциплинарных вопросов. Физический контакт с судьёй теперь может привести к дисквалификации на срок до двух лет, при этом рекомендуемый минимум начинается со 182 дней. Любое нападение, повлëкшее за собой серьезное ранение официального лица, влечет за собой дисквалификацию на срок от пяти лет до пожизненного запрета выступлений.

Однако пока что самой действенной мерой по устранению наездов на судей стали нательные камеры, как у полицейских. В начале года Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) удовлетворил запрос Футбольной ассоциации на их использование в четырёх региональных лигах – Мидлсбро, Ливерпуле, Вустере и Эссексе. Сегодня около 100 судей носят это оборудование при судействе взрослых матчей. «Мы выслушали положительные отзывы судейского сообщества и надеемся, что арбитры смогут получать удовольствие от работы в безопасной и инклюзивной среде», – отметил исполнительный директор FA Марк Буллингем.

Нательные камеры в определённой мере удерживают игроков и тренеров от оскорблений в адрес официальных лиц. Нарушитель получает предупреждение перед началом записи щелчком переключателя на камере, по размеру похожей на GoPro. Затем кадры могут быть использованы в дисциплинарных делах против отдельных лиц. Эту технологию футболисты переняли из регби, где эта практика используется с 2020 года.