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15 минут назад

Абаскаль приехал на заседание КДК РФС, где рассмотрят его слова в адрес судей

Матч ТВ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал на заседание Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает корреспондент «Матч ТВ».

Абаскаль приехал на заседание КДК РФС, где рассмотрят его слова в адрес судей
Фото: © Михаил Зимин / Матч ТВ© Михаил Зимин / Матч ТВ

Испанец приехал в сопровождении переводчика клуба и сотрудника пресс службы.

«Спартак» в домашнем матче 21 го тура МИР РПЛ 1 апреля сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Абаскаль выражал недовольство действиями главного судьи Алексея Сухого. Позднее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что высказывания Абаскаля в адрес арбитра будут рассмотрены на заседании комитета.

Пресс служба «Спартака» в свою очередь отметила, что «Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Артур Григорьянц,Алексей Сухой,Спартак,
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