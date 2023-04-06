Абаскаль приехал на заседание КДК РФС, где рассмотрят его слова в адрес судей

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал на заседание Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает корреспондент «Матч ТВ».

Фото: © Михаил Зимин / Матч ТВ © Михаил Зимин / Матч ТВ

Испанец приехал в сопровождении переводчика клуба и сотрудника пресс службы.

«Спартак» в домашнем матче 21 го тура МИР РПЛ 1 апреля сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Абаскаль выражал недовольство действиями главного судьи Алексея Сухого. Позднее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что высказывания Абаскаля в адрес арбитра будут рассмотрены на заседании комитета.

Пресс служба «Спартака» в свою очередь отметила, что «Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле».