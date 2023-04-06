«Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения

«Спартак» в соцсетях не поздравил бывшего владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

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Вчера, 5 апреля, предпринимателю исполнилось 67 лет.

В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак». По данным СМИ, он приобрёл клуб за сумму от 50 до 70 миллионов долларов.

С момента прихода Федуна в клуб, тот по одному разу стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз завоёвывал серебряные медали и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу, четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.