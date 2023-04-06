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58 минут назад

«Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения

Спорт день за днем

«Спартак» в соцсетях не поздравил бывшего владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

«Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Вчера, 5 апреля, предпринимателю исполнилось 67 лет.

В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак». По данным СМИ, он приобрёл клуб за сумму от 50 до 70 миллионов долларов.

С момента прихода Федуна в клуб, тот по одному разу стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз завоёвывал серебряные медали и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу, четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 % акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.

Футбол,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
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