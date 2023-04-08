В «Крыльях» обсудят вопрос получения российского гражданства Костанцей и Гарре

«По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», – приводит слова Корниленко Metaratings.