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В «Крыльях» обсудят вопрос получения российского гражданства Костанцей и Гарре

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о получении российского гражданства защитником команды Фернандо Костанцей и полузащитником Бенхамином Гарре.

В «Крыльях» обсудят вопрос получения российского гражданства Костанцей и Гарре
© Чемпионат.com

«По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть. На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Ранее оба футболиста выражали заинтересованность в получении российского паспорта.

Бразильский защитник Фернандо Костанца присоединился к команде в начале 2022 года, аргентинец Бенхамин Гарре перешёл в команду в минувшее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 21 очко после 21 матча.

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