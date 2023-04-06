В Кремле сделали заявление по Fan ID

«По карте болельщика изменений нет. Решение принято», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что сейчас определяются категории лиц, для которых будет действовать система упрощенного получения Fan ID.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.