Главный тренер «Спартака» избежал дисквалификации после матча с «Ахматом»

Абаскаль выступал, его слова есть Путь РПЛ и Путь регионов не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6-7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определённых лиц.