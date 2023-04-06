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26 минут назад

Дзюба объяснил обилие мата в шоу «Ну, так нельзя, ###»

Елена Прошина

Российский футболист Артём Дзюба объяснил частое использование бранной речи в шоу «Ну, так нельзя, ###». Об этом сообщает Sports.ru.

Дзюба объяснил обилие мата в шоу «Ну, так нельзя, ###»
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По словам Дзюбы, вокруг нового шоу, которое он ведёт вместе с Леонидом Слуцким, «произошёл небольшой взрывчик». Как уточняет футболист, многим новое шоу понравилось, но в комментариях часто критиковали обилие матерной речи. Частое использование нецензурных слов Дзюба объяснил тем, что бранные выражения являются частью жизни, а в юморе не должно быть ограничений.

«Всем, кому не нравится – извините. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это очень-очень радует. Мы хотели сделать что-то новое, необычное. Надеемся, что у нас это получилось», – заявил он.

Дзюба также поблагодарил зрителей шоу за комментарии и добавил, что участники шоу никого не призывают ругаться матом.

Напомним, что в первом выпуске шоу «Ну, так нельзя, ###» нецензурные аналоги восклицания «блин!» прозвучали 217 раз.

Ранее Зарема Салихова обратилась к Дзюбе после его слов о Федуне.

Футбол,Зарема Салихова,Артем Дзюба,
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