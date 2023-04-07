$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Руководство «ПСЖ» больше не хотеть видеть трио Месси-Мбаппе-Неймар в команде — RMC Sport

Чемпионат.comиещё 3

Мощная атакующая тройка «ПСЖ» в лице Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, вероятно, будет расформирована в ближайшее трансферное окно. Руководство парижского клуба больше не хочет видеть эту троицу вместе в своей команде. Об этом сообщает RMC Sport.

Руководство «ПСЖ» больше не хотеть видеть трио Месси-Мбаппе-Неймар в команде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причины такого решения не называются, но ранее неоднократно сообщалось, что отношения между «ПСЖ» и Месси ухудшились: футболист по-прежнему не продлил с командой контракт, истекающий в конце сезона. Мбаппе остался недоволен последним рекламным роликом от парижан, а Неймар продолжает получать травмы на регулярной основе, не позволяя рассчитывать на него в важных матчах.

Футбол,Килиан Мбаппе,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий