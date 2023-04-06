Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

«Вернуться в клуб было лёгким решением для меня, потому что это моя команда. Я шёл другим путём с тех пор, как покинул «Челси», но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности.