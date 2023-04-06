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35 минут назад

Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Чемпионат.com

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.

Лэмпард прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вернуться в клуб было лёгким решением для меня, потому что это моя команда. Я шёл другим путём с тех пор, как покинул «Челси», но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности.

Я уверен в себе и хорошо знаю команду, со многими из них я работал раньше. Также мне знакомы тренировочная база, стадион и болельщики.

В этот период я сделаю всё возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят.

Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах, до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный

Футбол,Фрэнк Лэмпард,
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