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53 минуты назад

«ПСЖ» — это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе выступил резко против рекламного ролика клуба

Чемпионат.com

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с заявлением против нового рекламного ролика парижского клуба, заявив, что название клуба не звучит как «Килиан Сен-Жермен».

Мбаппе выступил резко против рекламного ролика клуба "ПСЖ"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/2024. Мне никто не сообщал о целях моего разговора с собеседником. Это было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией данного видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», — написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Ранее в социальных сетях «ПСЖ» появился рекламный видеоролик, центральная роль в котором отведена Килиану Мбаппе.

Футбол,Килиан Мбаппе,
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