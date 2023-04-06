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46 минут назад

Алжирскому футболисту вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах

Lenta.ru

Защитнику «Анже» и сборной Алжира по футболу Ильясу Шетти вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах. Об этом в Twitter сообщает Get French Football News.

Алжирскому футболисту вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах
Фото: lenta.rulenta.ru

Суд Анже приговорил футболиста к четырем месяцам условно. Отмечается, что Шетти признал вину. Инцидент произошел в декабре 2022 года. Алжирец ненадлежащим образом прикасался к незнакомой девушке в ночном клубе.

7 марта Le Parisien сообщил, что главный тренер «Анже» Абдель Буазама поддержал игрока. «Это не плохо. Мы все трогали девушек», — заявил специалист во время беседы с игроками клуба. После этого Баузама подвергся критике в социальных сетях и подал в отставку. Руководство команды заявило, что решение расстаться с тренером было принято в конце февраля из-за неудовлетворительных результатов.

Шетти пополнил состав «Анже» в июле 2022 года. Защитник также провел девять встреч в составе сборной Алжира.

Футбол,
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