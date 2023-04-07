Булыкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»

«Небольшим фаворитом, возможно, будет «Спартак». При этом красно-белые в последнее время смотрятся не так мощно. Хотя у бело-голубых – спад. Однако это дерби, командам необходимо выходить из данной ситуации. А у «Динамо» вдобавок и тренерский штаб «подвис». Может быть, это придаст мотивации игрокам, чтобы продемонстрировать красивый и голевой футбол. А также заработать три очка, так как и той и другой команде они очень необходимы», – приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.