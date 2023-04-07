$79.50+0.1487.10+0.37
30 минут назад

Булыкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»

Betassistиещё 1

Российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящее столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо». Матч состоится 8 апреля в 19.30 мск.

Булыкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»
Фото: championatchampionat

«Небольшим фаворитом, возможно, будет «Спартак». При этом красно-белые в последнее время смотрятся не так мощно. Хотя у бело-голубых – спад. Однако это дерби, командам необходимо выходить из данной ситуации. А у «Динамо» вдобавок и тренерский штаб «подвис». Может быть, это придаст мотивации игрокам, чтобы продемонстрировать красивый и голевой футбол. А также заработать три очка, так как и той и другой команде они очень необходимы», – приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Экс-футболист отметил, что отсутствие Джикии и Промеса у красно-белых скажется на игре, потому что Джикия – системообразующий игрок, мотиватор, лидер на поле и в раздевалке. Также эксперт считает, что сейчас «Спартак» не такой грозный, как прошлой осенью.

Футбол,РПЛ,Дмитрий Булыкин,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий