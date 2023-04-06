«ПСЖ» ограничил доступ к видео, которое критиковал Мбаппе

Медиаслужба «Пари Сен-Жермен» ограничила возможность прямого доступа к видеоролику с призывом оформить абонемент на педстоящий сезон. Об этом сообщает RMC Sport.

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После критики со стороны французского нападающего Килиана Мбаппе, который остался недоволен тем, что был единственным игроком клуба, представленном в видео, ролик был скрыт. Теперь его можно увидеть, лишь перейдя по ссылке.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2018 году из «Монако» за €180 млн, став самым дорогим внутренним трансфером французского чемпионата.

В текущем сезоне Лиги 1 24-летний форвард провел 25 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативных передачи.