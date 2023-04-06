Стали известны финальные пары Кубка России

Сегодня в Москве прошла жеребьевка финальных пар Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России по футболу.

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Напомним, что вчера стала известная финальная пара в Пути РПЛ. В двухматчевом противостоянии сыграют «Урал» и ЦСКА. Москвичи по результатам двух матчей переиграли «Крылья Советов» (общий счет 3:2). «Урал» также по результатам двух матчей взял верх над «Спартаком» (3:2).

В Пути регионов «Акрон» выбил «Динамо», а «Краснодар» — «Ростов». Также из-за поражений в матчах Пути РПЛ в сетку Пути регионов опустились «Крылья Советов» и «Спартак».

По результатам жеребьевки образовались две пары: «Акрон» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» встретится с «Крыльями».

ЦСКА в первом матче примет «Урал» в Москве 18-20 апреля. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге 2–4 мая.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России в сезоне-2022/23. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.