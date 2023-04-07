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29 минут назад

Аршавин высказался о странном уходе Кержакова из кипрского клуба "Кармиотисса"

Газета.Ru

Экс-капитан петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал работу бывшего партнера по команде Александра Кержакова в чемпионате Кипра. Кержаков меньше двух месяцев возглавлял клуб "Кармиотисса".

Аршавин высказался о странном уходе Кержакова из клуба "Кармиотисса"
Фото: ТАССТАСС

"Больше удивился, когда он вообще туда пошел, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим все это. А так — было и было", - приводит слова Аршавина Sport24.

Кержаков возглавил кипрский клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды российский специалист выиграл. "Кармиотисса" одержала победу над "Аполлоном" 4:3. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей. Последним клубом в России для Кержакова был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице. Ранее Кержаков назвал "очень странным и специфическим" период работы на Кипре.

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