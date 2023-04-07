Неизвестные попытались ограбить дом Месси

Неизвестные попытались проникнуть в дом Лионеля Месси в Барселоне.

Фото: ТАСС ТАСС

По сообщению Antena 3, которая имела доступ к изображениям с камер наблюдения с места инцидента, несколько преступников перепрыгнули через стену и проникли на лужайку дома аргентинского футболиста. Они безуспешно пытались взломать двери и окна, а также ворота гаража Месси. После преступники скрылись, а через некоторое время к дому прибыла полиция.

Месси приобрел этот дом площадью 10 тысяч квадратных метров в 2010 году, где он жил со своей семьей до перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году. Трехэтажный дом оборудован террасой, бассейном, футбольным полем и площадкой для паддлборда.