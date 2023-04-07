Стали известны детали переговоров между Хави и Месси

«Месси и Лапорта не разговаривали, но очевидно, что «Барселона» готова пойти на этот трансфер. Главным двигателем в переговорах является Хави, который регулярно разговаривает с Месси. Хави говорит аргентинцу, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников перед опорным, что очень похоже на то, что Лионель делает в сборной Аргентины. Хави думал о разных способах, чтобы использовать Месси, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются», — приводит слова журналиста BBC.