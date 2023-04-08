Опубликовано расписание заключительных туров чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

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Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все матчи стартуют в 17:00 по московскому времени. Также стало известно, когда пройдут матчи Кубка страны.

После 21 матча петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте располагается «Ростов» с 44 очками. Замыкает таблицу московское «Торпедо», в активе которого 10 очков.