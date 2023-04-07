$79.50+0.1487.10+0.37

Андрей Аршавин: в сборной России сейчас не все сильнейшие

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о национальной команде. Он считает, что состав сейчас состоит не из самых сильных игроков страны.

Андрей Аршавин: в сборной России сейчас не все сильнейшие
© Чемпионат.com

«Во-первых, в сборной сейчас всё равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично. Пока ты не начнёшь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймём, где наш футбол», – приводит слова Аршавина Sport24.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий