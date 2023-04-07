Андрей Аршавин: в сборной России сейчас не все сильнейшие

«Во-первых, в сборной сейчас всё равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично. Пока ты не начнёшь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет. Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймём, где наш футбол», – приводит слова Аршавина Sport24.