Определен город и стадион, на котором пройдет матч "Акрон" - "Спартак"

Команды сыграют друг с другом в Кубке России.

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"Акрон", как принимающая сторона матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России, принял решение, что сыграет со "Спартаком" на стадионе "Кристалл" в Жигулевске, сообщает "Метарейтинг".

Напомним, что во втором полуфинале сыграют "Краснодар" и "Крылья Советов".

Противостояния Пути регионов состоят из одного матча. Победители полуфиналов этой сетки сыграют между собой в первом раунде финала.

Добавим, что полуфинальные матчи Пути регионов запланированы на период с 18 по 20 апреля.