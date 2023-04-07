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1 час назад

Diario Sport: девушка Жерара Пике могла изменить ему с Пепом Гвардиолой

Газета.Ru

Девушка бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике Клара Чиа Марти могла изменить ему с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на другие испанские СМИ.

СМИ: девушка Жерара Пике могла изменить ему с Гвардиолой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В июне 2022 года Жерар Пике ушел от Шакиры, с которой прожил вместе около 11 лет и растил двоих сыновей, к своей любовнице Кларе Чиа Марти. В одном из недавних интервью он заявил, что ни о чем не жалеет и чувствует себя счастливым.

Однако, по данным журналистов, футболист снова оказался в любовном треугольнике — только на этот раз изменяет не он, а ему. 23-летнюю девушку Жерара Пике подозревают в тайном романе с 52-летним Пепом Гвардиолой. Отмечается, что Клара Чиа Марти училась в той же школе, что и дети бывшего тренера «Барселоны», и это обстоятельство позволило им познакомиться.

Впрочем, никаких других подтверждений романа Пепа Гвардиолы и Клары Чиа Марти нет.

Ранее Жерар Пике рассказал о травле со стороны поклонников Шакиры, намекнув на то, что считает латиноамериканцев «варварами». Тогда певица вступилась за своих фанатов, заявив, что горда родиться латиноамериканкой.

Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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