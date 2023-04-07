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48 минут назад

Александр Кержаков объяснил страхом свое решение уехать из России

Матч ТВиещё 1

Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков объяснил страхом свое решение осенью 2022 года уехать из России.

Александр Кержаков объяснил свое решение уехать из России
Фото: матч твматч тв

Пресс служба «Кармиотиссы» объявила об отставке 40 летнего специалиста 1 апреля после поражения от «Олимпиакоса» матче 29 го тура чемпионата Кипра (0:2). Как заявил «Матч ТВ» генеральный менеджер кипрского клуба Антонис Антониус, Кержаков сам принял решение об уходе из команды на фоне результатов.

— Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где то далеко.
Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что то объяснить, но не нахожу ответов, — сказал Кержаков в интервью Youtube каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Футбол,Александр Кержаков,
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