Александр Кержаков объяснил свое решение уехать из России

Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков объяснил страхом свое решение осенью 2022 года уехать из России.
Пресс служба «Кармиотиссы» объявила об отставке 40 летнего специалиста 1 апреля после поражения от «Олимпиакоса» матче 29 го тура чемпионата Кипра (0:2). Как заявил «Матч ТВ» генеральный менеджер кипрского клуба Антонис Антониус, Кержаков сам принял решение об уходе из команды на фоне результатов.
— Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где то далеко.
Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что то объяснить, но не нахожу ответов, — сказал Кержаков в интервью Youtube каналу журналиста Нобеля Арустамяна.