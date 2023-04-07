Фрэнк Лэмпард обратился к болельщикам «Челси»

Не хочу, чтобы это прозвучало слишком небрежно, но я не думаю, что мне нужно слишком много говорить о моих отношениях с болельщиками «Челси». Я играл здесь 13 лет, я тренировал здесь, у меня было много невероятных моментов и несколько трудных моментов, потому что таков футбол, но с того момента, как я присоединился к этому клубу много лет назад, они были огромной поддержкой для меня, и я бесконечно благодарен за это.