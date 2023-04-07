Кержаков назвал свою зарплату в кипрском клубе «Кармиотисса»

Бывший нападающий сборной России по футболу, а также клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кержаков сообщил, что получал около €2 тыс., занимая должность главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

В интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна Кержаков рассказал, что кипрский клуб оплачивал ему при этом аренду квартиры и машины. Он также отметил, что при подписании контракта он не ставил во главу угла финансовый вопрос, так как ему хотелось попробовать себя в качестве тренера европейской команды из элитного дивизиона.

Кержаков возглавил кипрский клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды российский специалист выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей.

Последним клубом в России для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице.