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45 минут назад

Кержаков назвал свою зарплату в кипрском клубе «Кармиотисса»

Газета.Ru

Бывший нападающий сборной России по футболу, а также клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кержаков сообщил, что получал около €2 тыс., занимая должность главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

Кержаков назвал свою зарплату в кипрском клубе «Кармиотисса»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна Кержаков рассказал, что кипрский клуб оплачивал ему при этом аренду квартиры и машины. Он также отметил, что при подписании контракта он не ставил во главу угла финансовый вопрос, так как ему хотелось попробовать себя в качестве тренера европейской команды из элитного дивизиона.

Кержаков возглавил кипрский клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды российский специалист выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей.

Последним клубом в России для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался о работе российского тренера Александра Кержакова на посту главного тренера в кипрском клубе «Кармиотисса».

Футбол,Фабио Капелло,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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