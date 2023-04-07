В «Крыльях Советов» высказались о результатах жеребьёвки Кубка России

«Именно с логистической точки зрения «Акрон» был бы для нас более удобным вариантом, тем более сейчас у нас такой плотный календарь и тяжёлые соперники. Подчеркну, что именно в плане логистики, восстановления для нас было бы предпочтительнее сыграть с «Акроном». Будет тяжело добираться, но таков жребий – придётся подстраиваться под эти условия. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.