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23 минуты назад

В «Крыльях Советов» высказались о результатах жеребьёвки Кубка России

Чемпионат.com

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу итогов жеребьёвки второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Напомним, по итогам жеребьёвки самарский клуб сыграет с «Краснодаром». Другим возможным соперником «Крыльев» был тольяттинский «Акрон».

В «Крыльях Советов» высказались о результатах жеребьёвки Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Именно с логистической точки зрения «Акрон» был бы для нас более удобным вариантом, тем более сейчас у нас такой плотный календарь и тяжёлые соперники. Подчеркну, что именно в плане логистики, восстановления для нас было бы предпочтительнее сыграть с «Акроном». Будет тяжело добираться, но таков жребий – придётся подстраиваться под эти условия. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.

Придётся ли поставить чемпионат в приоритет перед Кубком? Мы обязательно об этом поговорим с главным тренером, но мы никогда не делили сезон на Кубок, чемпионат, тем более к нам в группу изначально попали «Зенит» и «Спартак» – мы не могли отделять чемпионат от Кубка. Будем настраиваться на то, чтобы пройти дальше.

Как черты вижу у «Краснодара» Ивича? Там всё идёт постепенно, с каждым туром они обретают лицо, стиль, лучше понимают требования нового главного тренера. В игре с «Ростовом» было видно, что они хотят играть в быстрый комбинационный футбол с контролем мяча. Думаю, ещё идёт адаптация и период становления к новому тренеру, но нам нужно отталкиваться от себя. Всё равно в первую очередь всё зависит от нас», – приводит слова Корниленко Metaratings.

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