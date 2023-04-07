Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал пост с видео, на котором продемонстрировал возвращение к тренировкам с основной командой колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

Ранее агент полузащитника заявлял, что не знает, сможет ли Барриос принять участие в ближайшем матче санкт-петербургской команды, который состоится 9 апреля в Москве. Соперником сине-бело-голубых выступит «Локомотив». Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 мск.