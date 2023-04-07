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1 час назад

«Зенит» объявил о возвращении Барриоса к тренировкам с командой с помощью видео

Чемпионат.com

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал пост с видео, на котором продемонстрировал возвращение к тренировкам с основной командой колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

Ранее агент полузащитника заявлял, что не знает, сможет ли Барриос принять участие в ближайшем матче санкт-петербургской команды, который состоится 9 апреля в Москве. Соперником сине-бело-голубых выступит «Локомотив». Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 мск.

Последним матчем, в котором сыграл Барриос, была встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» в Санкт-Петербурге (2:1). После этого колумбийский полузащитник восстанавливался после повреждения и тренировался по индивидуальной программе.

Футбол,Видео,Вильмар Барриос,Зенит,
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