Руководство «Барселоны» обсудит трансфер Месси

На следующей неделе спортивное руководство «Барселоны» встретится с руководством испанской Ла Лиги, чтобы оценить, возможно ли подписать нападающего Лионеля Месси предстоящим летом, сообщает Sport.es.
Этот шаг является ключевым и необходимым перед окончательными переговорами с аргентинцем.
Каталонцы во главе с директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.
В «Барсе» ожидают, что Ла Лига даст добро на переговоры с 35 летним аргентинским форвардом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.
Нынешнее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. На счету форварда 18 мячей и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.