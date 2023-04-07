$79.50+0.1487.10+0.37
47 минут назад

Руководство «Барселоны» обсудит трансфер Месси на переговорах с руководством Ла Лиги — СМИ

Матч ТВ

На следующей неделе спортивное руководство «Барселоны» встретится с руководством испанской Ла Лиги, чтобы оценить, возможно ли подписать нападающего Лионеля Месси предстоящим летом, сообщает Sport.es.

Руководство «Барселоны» обсудит трансфер Месси
Фото: матч твматч тв

Этот шаг является ключевым и необходимым перед окончательными переговорами с аргентинцем.

Каталонцы во главе с директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.

В «Барсе» ожидают, что Ла Лига даст добро на переговоры с 35 летним аргентинским форвардом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.

Нынешнее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. На счету форварда 18 мячей и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий