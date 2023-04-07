Руководство «Барселоны» обсудит трансфер Месси

На следующей неделе спортивное руководство «Барселоны» встретится с руководством испанской Ла Лиги, чтобы оценить, возможно ли подписать нападающего Лионеля Месси предстоящим летом, сообщает Sport.es.

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Этот шаг является ключевым и необходимым перед окончательными переговорами с аргентинцем.

Каталонцы во главе с директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.

В «Барсе» ожидают, что Ла Лига даст добро на переговоры с 35 летним аргентинским форвардом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.