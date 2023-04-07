Мозес признался, что так и не понял новую схему Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес признался, что так и не понял новую схему проведения ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
Ранее «красно белые» уступили «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Кубка, но продолжат борьбу в нижней сетке турнира. Во втором этапе ½ финала Пути регионов «Спартак» сыграет на выезде с «Акроном».
— Простите, но я так и не понял этой схемы (нового формата турнира). Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно (смеется)! Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне, — цитирует Мозеса сайт «Спартака».
Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Официальный сайт ФК «Спартак»