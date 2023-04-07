Мозес признался, что так и не понял новую схему Кубка России

— Простите, но я так и не понял этой схемы (нового формата турнира). Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно (смеется)! Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне, — цитирует Мозеса сайт «Спартака».