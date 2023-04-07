Агент Джикии рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Джикия получил повреждение мышцы бедра в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (0:2), который прошел 18 марта. Сообщалось, что на восстановление игрока потребуется три недели. 1 апреля глава пресс службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Матч ТВ», что клуб оценит состояние Джикии через неделю.