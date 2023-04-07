Агент Джикии рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Джикия продолжает плановое восстановление от травмы, сообщил агент футболиста
Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстановление от травмы согласно плану, сообщил «Матч ТВ» агент футболиста Вадим Шпинев.
Джикия получил повреждение мышцы бедра в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (0:2), который прошел 18 марта. Сообщалось, что на восстановление игрока потребуется три недели. 1 апреля глава пресс службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Матч ТВ», что клуб оценит состояние Джикии через неделю.
— Джикия продолжает планово восстанавливаться, по поводу сроков и попаданий в заявку комментировать не могу, э
«Спартак» в матче 22 го тура РПЛ примет «Динамо». Прямую трансляцию матча смотрите 8 апреля с 19:15 мск на канале «Матч ТВ, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
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Джикия продолжает плановое восстановление от травмы, сообщил агент футболиста
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