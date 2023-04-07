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Джикия продолжает плановое восстановление от травмы, сообщил агент футболиста

Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстановление от травмы согласно плану, сообщил «Матч ТВ» агент футболиста Вадим Шпинев.

Агент Джикии рассказал о восстановлении футболиста после травмы
© матч тв

Джикия получил повреждение мышцы бедра в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом» (0:2), который прошел 18 марта. Сообщалось, что на восстановление игрока потребуется три недели. 1 апреля глава пресс службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Матч ТВ», что клуб оценит состояние Джикии через неделю.

— Джикия продолжает планово восстанавливаться, по поводу сроков и попаданий в заявку комментировать не могу, э

«Спартак» в матче 22 го тура РПЛ примет «Динамо». Прямую трансляцию матча смотрите 8 апреля с 19:15 мск на канале «Матч ТВ, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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