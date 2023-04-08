$79.50+0.1487.10+0.37
28 минут назад

Игонин рассказал, как "Зениту" остановить Дзюбу

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин дал совет сине-бело-голубым как остановить Артема Дзюбу в очном матче.

Игонин рассказал, как "Зениту" остановить Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понятно, что когда Дзюба уже разбежался, остановить его уже достаточно сложно, поэтому нужно говорить об обороне всей команды, о том, как нужно правильно играть в защите.

Нужно сделать так, чтобы до Дзюбы не доходили передачи, особенно навесы с фланга, с которыми он справляется очень хорошо, поэтому прежде всего нужно обратить внимание на то, как доставляется мяч Дзюбе, и все, на этом этапе решать проблему», — передает слова Игонина «Спорт день за днем».

«Зенит» и «Локомотив» сыграют друг с другом в воскресенье.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в последнем туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».

Футбол,РПЛ,Алексей Игонин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий