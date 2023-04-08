Игонин рассказал, как "Зениту" остановить Дзюбу

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин дал совет сине-бело-голубым как остановить Артема Дзюбу в очном матче.
«Понятно, что когда Дзюба уже разбежался, остановить его уже достаточно сложно, поэтому нужно говорить об обороне всей команды, о том, как нужно правильно играть в защите.
Нужно сделать так, чтобы до Дзюбы не доходили передачи, особенно навесы с фланга, с которыми он справляется очень хорошо, поэтому прежде всего нужно обратить внимание на то, как доставляется мяч Дзюбе, и все, на этом этапе решать проблему», — передает слова Игонина «Спорт день за днем».
«Зенит» и «Локомотив» сыграют друг с другом в воскресенье.
Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в последнем туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».