В «ПСЖ» недовольны главным тренером из-за отношения к Месси и Неймару

Многие футболисты французского «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Кристофом Галтье. Об этом сообщает издание RMC Sport.

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По информации источника, у игроков парижан вызывают вопросы тренировки, проводимые наставником, а также его манера выставлять вперёд других за счёт задвигания назад остальных. Часть игроков уже перестала поддерживать главного тренера.

Также в раздевалке «ПСЖ» крайне недовольны тем, что Галтье постоянно защищает нападающих Лионеля Месси и Неймара. Некоторые игроки жалуются, что почти не получают мяч, который всегда идёт к аргентинскому футболисту.