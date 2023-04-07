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39 минут назад

Аршавин сказал: «Да» возвращению пива на стадионы России

Спорт день за днем

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил за разрешение продажи пива на стадионах РПЛ.

Аршавин высказался о возвращении пива на стадионы
Фото: ТАССТАСС

«Выступаю ли я за возвращение пива на стадионы? Да», - приводит слова Аршавина Sport24.

Продажа алкоголя на российских стадионах была прекращена с 2005 года. С тех пор регулярно возникают инициативы по возвращению торговли пивом.

По информации СМИ, в одном из последних обращений к правительству было предложено вернуть продажу алкогольного пива на матчах Российской Премьер-Лиги.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял о готовности поддержать данную инициативу.

Депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина сравнила продажу пива для привлечения болельщиков на стадионы РПЛ с поощрением собак за хорошее поведение кусочками сахара.

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Родниной ответил бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров, который в своих социальных сетях опубликовал мем с женщиной в главной роли и подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».

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