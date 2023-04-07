Аршавин высказался о возвращении пива на стадионы

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил за разрешение продажи пива на стадионах РПЛ.
«Выступаю ли я за возвращение пива на стадионы? Да», - приводит слова Аршавина Sport24.
Продажа алкоголя на российских стадионах была прекращена с 2005 года. С тех пор регулярно возникают инициативы по возвращению торговли пивом.
По информации СМИ, в одном из последних обращений к правительству было предложено вернуть продажу алкогольного пива на матчах Российской Премьер-Лиги.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял о готовности поддержать данную инициативу.
Депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина сравнила продажу пива для привлечения болельщиков на стадионы РПЛ с поощрением собак за хорошее поведение кусочками сахара.
Родниной ответил бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров, который в своих социальных сетях опубликовал мем с женщиной в главной роли и подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».